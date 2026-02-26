Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В МИД Швейцарии рассказали о неформальных переговорах Украины и США в Женеве

МИД Швейцарии: неформальная встреча Украины и США продолжит урегулирование
Global Look Press

Неформальная встреча делегаций Украины и США в Женеве состоится в рамках продолжения процесса по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо, передает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что сегодня в Женеве Швейцария организует неформальные переговоры между Соединенными Штатами и Украиной в рамках продолжающихся переговоров по поводу войны на Украине», — сказал он.

По словам Бидо, целью запланированной встречи является поддержка дипломатических усилий по продвижению переговоров.

26 февраля в Женеве специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Американский дипломат уже прибыл в Швейцарию.

17 и 18 февраля в швейцарском городе прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми».

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что хочет скорее положить конец украинскому конфликту.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!