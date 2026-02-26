В МИД Швейцарии рассказали о неформальных переговорах Украины и США в Женеве

Неформальная встреча делегаций Украины и США в Женеве состоится в рамках продолжения процесса по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо, передает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что сегодня в Женеве Швейцария организует неформальные переговоры между Соединенными Штатами и Украиной в рамках продолжающихся переговоров по поводу войны на Украине», — сказал он.

По словам Бидо, целью запланированной встречи является поддержка дипломатических усилий по продвижению переговоров.

26 февраля в Женеве специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Американский дипломат уже прибыл в Швейцарию.

17 и 18 февраля в швейцарском городе прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми».

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что хочет скорее положить конец украинскому конфликту.