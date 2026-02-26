В Омане оценили переговорный процесс между Ираном и США

Переговорщики Ирана и США демонстрируют беспрецедентную открытость к новым идеям. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает ТАСС.

«Усилия продолжаются активным образом и в конструктивном духе на фоне беспрецедентной открытости переговорщиков к новым и креативным идеям и решениям», — сказал он.

По слова главы МИД Омана, это создает условия для достижения «справедливого соглашения с устойчивыми гарантиями».

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.