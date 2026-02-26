Прохожие поймали двухлетнего мальчика, выпавшего из окна 10-го этажа в Петербурге

В Петербурге прохожие растянули куртку и поймали выпавшего из окна 10-го этажа двухлетнего ребенка, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Двухлетний мальчик находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал. Ребенка заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки.

По словам очевидцев, в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным Telegram-канала 112, в момент происшествия отец ребенка он ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

До этого в Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом. По словам соседей, перед случившимся они слышали крики и звуки ударов, доносящиеся из квартиры. Спасти пострадавшую не смогли.

