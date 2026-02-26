Размер шрифта
Китай резко увеличил цены на оптоволокно для российских покупателей

Китай увеличил цены на оптоволокно для России до 4 раз
пресс-служба Пермского Политеха

В течение года китайские производители в 2,5-4 раза увеличили цены на оптоволокна для покупателей из России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информацию участников рынка.

По словам генерального директора ComNews Group Леонида Коник, в начале прошлого года один километр оптоволокна G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, стоил 16 юаней (180 рублей), а в 2026 году — уже в 40 юаней (451 рубль). Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова также подтвердила, что цены взлетели до четырех раз.

В России имеется собственное предприятие по производству оптического волокна — акционерное общество «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске, но с весны 2025 года оно не функционирует. Имеющееся на заводе оборудование было повреждено в результате нескольких атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

С того момента все оптоволокно, использующееся в России, закупается в Китае.

Ранее в России создали первый в мире цифровой двойник оптоволокна.

 
