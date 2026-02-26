Размер шрифта
Госдума обратится в парламент Германии из-за данных о передаче Украине ядерного оружия

Госдума одобрила обращение в Бундестаг из-за риска поставки Киеву ядерной бомбы
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы единогласно проголосовали за направление обращения в Бундестаг ФРГ в связи с риском передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам политика, Госдума также одобрила направление обращения в парламенты Франции и Великобритании, ООН и Европейский парламент с призывом провести парламентское расследование сообщений о подготовке властей этих двух стран к передаче Украине ядерного оружия и средств его доставки.

Парламентарий обратил внимание на то, что Германия не стала участвовать в инициативе по передаче Украине ядерного оружия.

24 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Ранее в Кремле назвали безумными планы Европы передать Украине ядерное оружие.

 
