Литвинова тайно вернулась в Россию

Режиссер и актриса Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщило издание kp.ru.

В своих соцсетях Литвинова опубликовала снимки на заснеженных улицах Москвы. Артистка позировала в одежде коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Точная причина приезда режиссера неизвестна. Издание предполагает, что Литвинова вернулась в Россию, чтобы навестить мать — Алису Литвинову. 23 февраля родителю актрисы исполнилось 88 лет.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

В феврале 2026 года Telegram-канал Mash заявил, что Рената Литвинова вместе с близкой подругой, певицей Земфирой (признана в РФ иностранным агентом), уехали из Парижа и переехали в Лондон.

По информации канала, причиной переезда стал рост преступности в районе бульвара Сен-Дени, где артистка проживала в старинном доходном доме. Когда-то этот район славился яркой ночной жизнью, но теперь он привлекает криминальные элементы и проституток.

Ранее Рената Литвинова снялась в образе Примадонны в Париже.