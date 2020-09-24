Отец Тесака заявил о следах пыток на теле сына

Адвокат Евгений Горошко сообщил, что родственникам скончавшегося Максима Марцинкевича (Тесака) выдали его тело, чтобы они смогли проститься с погибшим. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Были в морге, родственники простились с сыном. Сейчас тело будет отправлено на родину. Тело будет отправлено в ближайшие день-два», — сказал он.

Отец погибшего, в свою очередь, заявил, что отказывается верить в самоубийство сына. По словам Сергея Марцинкевича, на теле видны следы пыток.

«Это было реальное убийство. На нем следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, есть следы укола», — рассказал он.

Тело Марцинкевича два дня не выдавали родственникам. Сотрудники морга ссылались на карантинные мероприятия или говорили о нехватке подписей на документах родственников погибшего.

16 сентября ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СУ СК добавили, что Тесак оставил предсмертную записку. При этом адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Другой его адвокат Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

В 2017 году суд признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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