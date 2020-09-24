В РПЦ выступили против суррогатного материнства для иностранцев

В Московском патриархате Русской Православной церкви поддержали идею запретить в России суррогатное материнство для иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что следует запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.

По словам Лукьянова, Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранцев.

«Патриаршая комиссия приветствует все шаги законодательной власти к ограничению и совершенному устранению этой порочной и пагубной для общества практики», — подчеркнул священнослужитель.

Он также назвал суррогатное материнство аморальной и недопустимой для верующего человека практикой, а также безнравственным бизнесом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в продаже новорожденных за границу

— Политик из Филиппин попросил Путина помочь вернуть ему детей в деле о торговле людьми

— Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве пошли навстречу следствию