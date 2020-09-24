Двое полицейских ранены в американском Луисвилле во время протестов

Двое полицейских получили ранения во время протестов в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом сообщает телеканал WLKY со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает телеканал ABC News со ссылкой на шефа полиции Луисвилла Роберта Шредера, один подозреваемый в стрельбе по стражам порядка уже задержан.

Он отметил, что раненые полицейские находятся в стабильном состоянии в больнице.

Столкновения между протестующими и полицией начались в Луисвилле после заседания суда по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, которая стала одним из символов движения Black Lives Matter.

Тейлор, которой на момент гибели было 26 лет, работала на скорой помощи. Она умерла в марте этого года после того, как полицейские, пришедшие с ордером на обыск, выстрелили в нее восемь раз. Стражи порядка начали стрелять после того, как по ним открыл огонь бойфренд девушки, который посчитал, что был совершен взлом.

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