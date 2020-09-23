МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России и СССР не проводилась разработка вещества группы «Новичок». Об этом сообщает НСН.

Она подчеркнула, что российское правительство много раз об этом заявляло.

При этом представитель ведомства добавила, что доказательства «российского следа» в ситуации с Алексеем Навальным отсутствуют.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось», — заключила Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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