Новые толчки зафиксированы у эпицентра землетрясения на Байкале

Директор Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН» Елена Кобелева заявила, что в Иркутской области и Бурятии зафиксированы два слабых подземных толчка. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что один произошел в районе Монголии, а другой — близ поселка Монды соответственно.

По ее словам, толчки были слабыми, поэтому оценить их магнитуду не представляется возможным. Данных о пострадавших илм разрушениях не поступало.

В ночь на 22 сентября два землетрясения произошли в Иркутской области. Их ощутили жители 12 районов. Эпицентр находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого землетрясения составила 5-6, второго — 2-3. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. В регионе был введен режим повышенной готовности.

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