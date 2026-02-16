Размер шрифта
Россия может установить рекорд по выпуску сырья для крабовых палочек

«Ведомости»: в России могут впервые выпустить более 100 тысяч тонн сурими
5 second Studio/Shutterstock/FOTODOM

В этом году в России выпуск сырья для крабовых палочек (сурими) может впервые в истории превысить 100 тыс. т, пишут «Ведомости».

В отчете Ассоциации добытчиков минтая содержится прогноз, что увеличение выпуска этой продукции на 20-25% может произойти благодаря вводу новых перерабатывающих мощностей и судов.

Как уточняет газета, сурими представляет собой рыбный фарш. В ходе дальнейшей переработки из него делают не только крабовые палочки и мясо, но и риеты (паштеты с кусочками и волокнами рыбного филе. — «Газета.Ru»), рыбные колбасы и снеки.

По данным за прошлый год, в России произвели 89 тыс. т такого сырья. Это на 26% превысило показатель 2024-го.

До этого доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХа Дмитрий Быстров рассказал «Газете.Ru», что в крабовые палочки добавляют крахмал, соль, сахар, растительные масла, натуральные и искусственные ароматизаторы, которые имитируют вкус краба. А красный цвет получается за счет пищевого красителя — кармина или бетамина.

Ранее был назван топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.
 
