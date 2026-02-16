Размер шрифта
Стали известны регионы России со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

РИА: в 15 регионах России средняя зарплата в ноябре превысила 100 тыс. рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В ноябре прошлого года средняя зарплата в 15 регионах России превысила 100 тыс. руб., а в 2024-м таких регионов было 12, передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Проанализировав их, агентство сделало вывод, что больше всего получают граждане в Магаданской области (244 тыс. руб.), на Чукотке (212 тыс. руб.), в Москве (171,3 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (158 тыс. руб.) и Якутии (139,6 тыс. руб.).

Согласно материалу, на Сахалине россияне в среднем зарабатывали 139 тыс. руб., на Камчатке — 137,3 тыс. руб., в Ненецком автономном округе — 134,7 тыс. руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 120,3 тыс. руб. Жители Мурманской области в конце осени тоже получали почти 120 тыс. руб. А в Санкт-Петербурге и Подмосковье средние зарплаты составили около 116 тыс. руб.

«Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область в ноябре стали новичками рейтинга», — говорится в материале и уточняется, что там граждане получали немногим больше 103 тыс. руб.

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

Ранее зарплаты в России перестали расти из-за дефицита кадров.
 
