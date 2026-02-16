Размер шрифта
Российских водителей предупредили о штрафах за нарушение разметки при снегопаде

ОП России: водителей могут оштрафовать за выезд на разметку, скрытую снегом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России водители могут быть оштрафованы за выезд на разметку, скрытую снегом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что камера наружного наблюдения фиксирует даже полностью закрытую снегом линию на асфальте.

«Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий», – сказал эксперт.

По его словам, камеры работают по координатам и цифровым картам, где уже заложено расположение линий, однако у автомобилистов имеется возможность обжаловать штраф в ситуации, когда их вина неоднозначна.

Как обратил внимание Мащаров, согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, гражданин подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Он подчеркнул, что при сомнениях в виновности водителя, привлекаемого к административной ответственности, решение должно быть в его пользу.

До этого сообщалось, что российских водителей могут перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопады. С соответствующим письмом к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он отметил, что в сильные снегопады водители не всегда видят разметку на дороге. Из-за этого они могут выезжать на выделенные полосы, поворачивать в неправильных местах или останавливаться там, где это запрещено.

Ранее россиянам дали советы, как не получить штраф за парковку у дома.
 
