Cтало известно, чем грозит исключение выходных из расчета отпуска

Исключение выходных из расчета дней отпуска позволит россиянам на 8–10 дней увеличить продолжительность отдыха, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, это может привести к увеличению простоев на работе у компаний.

29 января 2026 года группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, исключающий выходные дни из расчета как основного, так и дополнительного оплачиваемого отпуска. По мнению авторов проекта, текущий подход к отпускам уменьшает реальный период отдыха россиян, так как при уходе в отпуск выходные включены в его продолжительность при том, что население и так имеет на них право. То есть если сотрудник берет отпуск на две недели, в эти дни входят выходные, и это сокращает число дней отдыха вне работы.

«Сейчас отпуск исчисляется в 28 календарных днях, включая выходные: 14-дневный отпуск это 10 рабочих + 4 выходных. Законопроект предлагает считать только рабочие дни: 28 рабочих дней без выходных, что фактически удлинит непрерывный отдых на 8–10 дней. Для стандартного 5-дневного графика это 36–38 календарных дней вместо 28 дней в зависимости от первого дня недели отпуска. Работодатели столкнутся с ростом простоев: в малом бизнесе и производствах (где сезонность высока) уход 20–30% штата на 5–6 недель создаст риски срывов сроков и штрафов. Графики отпусков потребуют перестройки, при этом возникают риски судебных исков за отказ дать длинный отпуск. С новогодними праздниками все становится совсем тяжело планировать, они удлинятся непредсказуемо. Фактически весь январь и часть февраля могут стать нерабочими», — отметил Селезнев.

По его словам, фонд оплаты труда вырастет на те же 25–35% за счет отпускных (оплата средним заработком за рабочие дни), так как фактически отпуск удлиняется без сокращения зарплаты. Для штата 100 человек это плюс 5-7 млн рублей в год в среднем, оценил Селезнев.

Он считает, что планирование кадров усложнится: пик отпусков сместится, потребуются дополнительные наймы или аутсорсинг, а это еще плюс 10–15% расходов на услуги HR. Особенно это актуально для старых отраслей (ретейл и производства), предупредил Селезнев. В цифровых (IT, финансы, маркетинг) гибкие графики, и они смягчат удар, но общий дефицит кадров усилится, подчеркнул эксперт.

Он допустил, что работодатели, чтобы минимизировать простои, введут жесткие графики отпусков, чаще будут отказывать в переносе дат и предпочтут дробить отпуск на блоки (минимум 14 дней по Трудовому кодексу). В малом бизнесе возможны «теневые» практики: сокращение дополнительных отпусков или вынуждение брать отпуск без оплаты, уверен эксперт. В крупных компаниях такое вряд ли будет, но увеличится бюрократия, считает Селезнев.

