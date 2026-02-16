В Приморье на местного жителя набросился тигр-людоед

Amur Mash: в Приморском крае мужчина не смог выжить после нападения тигра

В Приморском крае на человека напал тигр-людоед, пострадавший не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в Чугуевском районе, когда мужчина отправился с едой на подкормочную площадку для копытных животных. Сейчас на месте происшествия находятся следователи и охотоведы. Тигра будут отлавливать.

8 февраля сообщалось, что тигр прогулялся в селе Благодатное в Хабаровском крае и попал на камеру видеонаблюдения.

В декабре прошлого года тигра заметили гуляющим по проезжей части в одном из сел Хабаровского края. Жители жаловались, что зверь уже три дня держит их в страхе, так как уже совершал нападения на собак.

Как поясняют специалисты, тигры могут выходить к населенным пунктам по причине получения травмы или из-за суровых морозов, когда высокий снежный покров заставляет их искать добычу полегче, и тогда они могут нападать на домашних собак.

Ранее в Индии тигр растерзал полицейского.