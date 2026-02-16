Страна ЕС может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией в случае снятия санкций, введенных Евросоюзом. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила пресс-секретарь словацкого министерства транспорта Петра Полячикова.

По ее словам, если европейские рестрикции будут отменены, воздушное пространство Словакии будет доступно для выполнения полетов зарегистрированными в РФ авиаперевозчиками или воздушными судами.

Также представитель минтранса сказала, что после отмены этих ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами будет зависеть от заинтересованности перевозчиков. Она уточнила, что Братислава будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словакии, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Он напомнил, что ограничения на полеты устанавливала не Москва. Зеркальная мера была принята после того, как американская сторона ввела ограничения для российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не намерен отменять авиационные санкции против России.