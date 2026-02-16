В МИД РФ отреагировали на призыв Зеленского к травле русских атлетов на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале осудила призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле спортсменов российского происхождения, выступающих на Олимпийских играх в Италии.

Она обратила внимание, что украинский лидер призвал страны «отторгнуть» атлетов, которые участвуют в Олимпиаде с русскими или российскими корнями. То есть речь шла даже ни про сборную, ни про флаг, ни про форму, ни про государственность, ни про политические пристрастия спортсменов, а про их этнику и культурно-историческое происхождение, отметила дипломат. Она назвала соответствующие слова президента Украины неонацизмом.

«Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, — это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, тому ярчайшее свидетельство», — сказала Захарова.

14 февраля Зеленский признался, что ему «неприятно» из-за большого числа русских в составе сборных других стран на зимних Олимпийских играх. По словам украинского лидера, он смотрел трансляцию соревнований, в частности, фигурного катания. Он обратил внимание, что русские были практически во всех сборных, включая США и Грузию.

12 февраля Зеленский заявил, что допущенные на Олимпиаду российские спортсмены заслуживают дисквалификации. Всего на соревнования в Италию прилетели 13 атлетов из РФ, которые выступают под «нейтральными» флагами. Глава Украины отметил, что в реальности эти спортсмены поддерживают действия руководства своей страны.

