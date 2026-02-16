Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД РФ отреагировали на призыв Зеленского к травле русских атлетов на Олимпиаде

Захарова: призыв Зеленского к травле русских атлетов на Олимпиаде — истерика
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале осудила призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле спортсменов российского происхождения, выступающих на Олимпийских играх в Италии.

Она обратила внимание, что украинский лидер призвал страны «отторгнуть» атлетов, которые участвуют в Олимпиаде с русскими или российскими корнями. То есть речь шла даже ни про сборную, ни про флаг, ни про форму, ни про государственность, ни про политические пристрастия спортсменов, а про их этнику и культурно-историческое происхождение, отметила дипломат. Она назвала соответствующие слова президента Украины неонацизмом.

«Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, — это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, тому ярчайшее свидетельство», — сказала Захарова.

14 февраля Зеленский признался, что ему «неприятно» из-за большого числа русских в составе сборных других стран на зимних Олимпийских играх. По словам украинского лидера, он смотрел трансляцию соревнований, в частности, фигурного катания. Он обратил внимание, что русские были практически во всех сборных, включая США и Грузию.

12 февраля Зеленский заявил, что допущенные на Олимпиаду российские спортсмены заслуживают дисквалификации. Всего на соревнования в Италию прилетели 13 атлетов из РФ, которые выступают под «нейтральными» флагами. Глава Украины отметил, что в реальности эти спортсмены поддерживают действия руководства своей страны.

Ранее третьему украинскому спортсмену запретили выступать на ОИ со своим шлемом.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!