Российский посол рассказал о последствиях конфискации Канадой дипсобственности РФ

Посол Степанов: конфискация Канадой дипсобственности РФ разорвет отношения
Возможная конфискация властями Канады дипломатической собственности Российской Федерации будет означать разрыв дипломатических отношений между странами. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

Он подчеркнул, что конфискация российской дипломатической собственности означала бы разрыв двусторонних отношений. По словам посла, некоторые местные радикальные общественные деятели при крайне недружественном отношении к России канадского правительства призывают именно к таким действиям.

Степанов отметил, что Москва готова к любому развитию событий, но при этом выразил надежду, что ситуация не приведет к «срыву отношений в пропасть».

12 февраля Степанов заявил, что Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте. По его словам, сегодня между сторонами не существует никаких двусторонних отношений в их классическом смысле.

Ранее Россия запретила въезд 28 гражданам Канады.
 
