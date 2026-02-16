Размер шрифта
Для всех фигурантов по делу «Крокуса» потребуют пожизненное заключение

Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненное заключение фигурантам
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Защита потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет настаивать на самом суровом наказании для 19 фигурантов, которым грозит пожизненное заключение. Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала юрист.

По ее словам, речь идет не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества. Айвар подчеркнула, что терроризм является преступлением, которое бьет не только по конкретным гражданам, но и по самому ощущению безопасности в стране.

Также она отметила, что позиция потерпевших состоит в том, чтобы все фигуранты дела неизбежно понесли ответственность за содеянное. При этом наказание для них должно быть «соразмерным масштабу причиненного горя и общественной опасности».

Кроме того, адвокат обратила внимание, что потерпевшая сторона заявила к подсудимым гражданские иски. Защита также будет настаивать на их удовлетворении. Общая сумма исков исчисляется десятками миллионов рублей, добавила юрист.

Второй Западный окружной военный суд 16 февраля в закрытом режиме проведет прения сторон по данному делу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.
 
