Четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

РЕН ТВ: ребенок и три взрослых пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

В многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. Пожар случился на 12-м этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Также источник заявил, что всех четырех пострадавших госпитализировали.

10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, также поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщалось.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 кв. м. Особенно интенсивное горение было замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.