Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В США заявили о роспуске правительства Украины

Аналитик Мартьянов заявил, что правительство Украины находится в стадии роспуска
Gleb Garanich/Reuters

Правительство Украины уже находится в процессе роспуска. Об этом в интервью Рэйчел Блевинс заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов со ссылкой на источники в Киеве.

По его словам, Украина может распасться как государство.

«Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — сказал эксперт.

По его словам, в рамках начавшегося процесса распада некоторые страны Европы возьму под контроль западные области Украины, а Российская Федерация получит возможность интеграции черноморских земель.

В начале февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо исключить угрозу реванша со стороны Украины после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!