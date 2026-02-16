Правительство Украины уже находится в процессе роспуска. Об этом в интервью Рэйчел Блевинс заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов со ссылкой на источники в Киеве.

По его словам, Украина может распасться как государство.

«Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — сказал эксперт.

По его словам, в рамках начавшегося процесса распада некоторые страны Европы возьму под контроль западные области Украины, а Российская Федерация получит возможность интеграции черноморских земель.

В начале февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо исключить угрозу реванша со стороны Украины после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО.