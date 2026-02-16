Размер шрифта
Некоторым россиянам упростят оформление субсидий на оплату ЖКХ

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России упростят порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) для граждан-льготников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы правительства РФ.

Планируется, что это будет сделано с помощью внедрения цифровых сервисов. Данная мера призвана поддержать социально незащищенные категории россиян, а также сократить издержки государственного аппарата на обработку, анализ и оформление заявлений.

Ответственными за выполнение этой задачи назначены Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития РФ. В сентябре текущего года в правительство должен быть представлен доклад о проделанной работе. В случае необходимости федеральный закон и правительственный документ должны быть разработаны к февралю 2029 года.

До этого россиянам напомнили о праве оплатить коммуналку авансом. Как рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, количество месяцев, за которые гражданин хочет произвести оплату, не ограничено – все зависит от возможностей плательщика. Для этого в приложении банка или платежке нужно указать, за какие месяцы производится оплата заранее. В этом случае средства плательщика попадают на его лицевой счет, а затем постепенно списываются. Если фактическое начисление превысит вложенную сумму, то УК учтет недостающую сумму в будущих платежах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с проверкой качества воды и заменой счетчиков.
 
