В Госдуме рассказали о готовящейся встрече с американскими конгрессменами

В США пройдет встреча депутатов Госдумы России с американскими конгрессменами. Об этом газете «Известия» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, состав делегации российских депутатов утвержден, а главной темой для обсуждения станет снятие санкций с парламентариев РФ.

Чепа уточнил, что большинство российской делегации будут составлять члены комитета по международным делам и представители от «Единой России». Депутат подчеркнул, что обсуждение снятия санкций с депутатов РФ станет именно именно тем механизмом, который в будущем позволит обсуждать большое количество разных вопросов.

8 января член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что четверо депутатов российской Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими парламентариями, в том числе об урегулировании украинского конфликта.

Ранее российский дипломат заявила о понимании США первопричин начала СВО.