Врач предупредила, чем опасно есть блины каждый день на Масленицу

Врач Одерий: если есть блины каждый день, даже здоровый организм может дать сбой

Масленичная неделя традиционно сопровождается обильными застольями, а главным символом праздника остаются блины. Однако ежедневное употребление этого блюда может сказаться на самочувствии. О возможных рисках и способах снизить нагрузку на организм «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Классический блин — это сочетание простых ингредиентов: мука, яйца, молоко, масло и сахар. На первый взгляд — ничего страшного. Но вместе это дает организму высокую калорийность — один блин с маслом и сметаной может «весить» 250–300 ккал. А когда к блинам добавляются начинки (икра, варенье, мед, яйца), калорийность возрастает в разы. Кроме того, быстрые углеводы — мука высшего сорта способствует повышению уровня гликемии у людей с сахарным диабетом», — отметила Одерий.

По словам специалиста, если есть блины каждый день, даже здоровый организм может дать сбой. Возможны тяжесть в желудке и вздутие, поскольку жирная и плотная пища перегружает пищеварительную систему, что приводит к дискомфорту, изжоге и метеоризму. Не исключены и нежелательные прибавки в весе: даже 2–3 блина в день сверх обычного рациона могут привести к прибавке 1–3 кг за неделю.

Для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, холецистит, панкреатит, ожирение, ежедневные блины — прямой путь к ухудшению самочувствия. Кроме того, после недели обильных застолий бывает сложнее вернуться к привычному режиму питания.

Особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями пищеварительной системы (панкреатит, язва, холецистит), тем, кто страдает сахарным диабетом или преддиабетом, людям с избыточным весом или склонностью к набору массы, а также маленьким детям — детский организм чувствительнее к пищевым перегрузкам.

Чтобы снизить возможный вред, врач рекомендует ограничить частоту употребления — достаточно 2–3 дней за неделю, не стоит есть блины ежедневно. Важно контролировать порции: оптимально 1–2 блина за прием пищи, без стремления съесть все сразу. При выборе начинок лучше отдавать предпочтение более полезным вариантам: вместо сгущенки или варенья — свежие ягоды или творог, вместо жареного бекона — нежирная рыба. Блюдо стоит дополнять клетчаткой и белком — подойдут салат из свежих овощей, отварная куриная грудка, яйца всмятку или омлет. Если хочется сладкого, лучше выбрать фрукт или ягоды — так можно снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Если переедание все же произошло, специалист советует не корить себя, а принять простые меры: выпить 1–2 стакана воды, прогуляться 20–30 минут легким шагом для улучшения пищеварения, а следующий прием пищи сделать легким — выбрать овощной суп, тушеные кабачки, кефир или натуральный йогурт. При этом голодать не стоит — лучше вернуться к обычному режиму питания.

«Масленица — это не повод объедаться до отвала, а время для радости, встреч с близкими и приятных традиций. Вы можете наслаждаться блинами, не жертвуя здоровьем. Главное — соблюдать умеренность, прислушиваться к своему организму и не превращать праздник в испытание для ЖКТ. Если у вас есть хронические заболевания, перед праздничными застольями проконсультируйтесь с врачом — он подскажет, как скорректировать питание без ущерба для самочувствия», — резюмировала эндокринолог.

Ранее бармен рассказал, с какими напитками лучше всего сочетаются блины.