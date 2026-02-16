Российская экономика обогнала одну из ведущих европейских

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2025 года превзошел в номинальном выражении аналогичный показатель Италии. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

Согласно первой оценке Росстата, опубликованной в феврале 2026 года, размер российского ВВП составил 213,5 трлн рублей, что эквивалентно $2,556 трлн. При этом предварительная оценка итальянской экономики, как следует из расчетов аналитика «БКС Мир инвестиций» Кирилла Кононова, составила €2,255 трлн или $2,550 трлн.

Таким образом, по итогам прошлого года ВВП РФ оказался выше итальянского.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз роста ВВП России на 2026 год в сторону уменьшения, теперь он составляет 0,8%. Эта корректировка привела к снижению предыдущей оценки на 0,2 процентных пункта. Вместе с тем, аналитики МВФ пересмотрели в сторону понижения и прогноз на 2027 год. По их мнению, российскую экономику ждет рост в 1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябрьском отчете.

