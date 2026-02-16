Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Российская экономика обогнала одну из ведущих европейских

РИА Новости: российская экономика по итогам 2025 года обогнала итальянскую
Shutterstock

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2025 года превзошел в номинальном выражении аналогичный показатель Италии. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

Согласно первой оценке Росстата, опубликованной в феврале 2026 года, размер российского ВВП составил 213,5 трлн рублей, что эквивалентно $2,556 трлн. При этом предварительная оценка итальянской экономики, как следует из расчетов аналитика «БКС Мир инвестиций» Кирилла Кононова, составила €2,255 трлн или $2,550 трлн.

Таким образом, по итогам прошлого года ВВП РФ оказался выше итальянского.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз роста ВВП России на 2026 год в сторону уменьшения, теперь он составляет 0,8%. Эта корректировка привела к снижению предыдущей оценки на 0,2 процентных пункта. Вместе с тем, аналитики МВФ пересмотрели в сторону понижения и прогноз на 2027 год. По их мнению, российскую экономику ждет рост в 1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябрьском отчете.

Ранее в Госдуме назвали экономику России бесперспективной.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!