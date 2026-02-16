Размер шрифта
Оплатой по биометрии в региональных метрополитенах воспользовались более 1,5 млн раз

Aleksey Fokin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оплатой по биометрии в региональных метрополитенах (не считая Москвы) воспользовались более 1,5 млн раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий.

Возможностью оплаты проезда по биометрии свыше полутора миллиона раз воспользовались в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и Новосибирска. За год востребованность сервиса значительно выросла — в начале февраля 2025 г. количество оплат составляло около 130 тыс.

Чаще всего таким способом оплаты пользуются в Екатеринбурге. Там по биометрии оплачено 1,06 млн поездок. Следом идет Нижний Новгород — 307 тыс. проходов. Замыкает тройку лидеров Казань, где пассажиры с помощью биометрии оплатили 69 000 поездок.

«Биометрия в транспорте — это в первую очередь про экономию времени и удобство, что особенно важно в часы пик. Пассажирам больше не нужно доставать карту или телефон, а сам процесс оплаты обычно не превышает трех секунд. Мы видим, что по мере расширения инфраструктуры и знакомства пользователей с технологией спрос на такой формат оплаты растет», — отметили в пресс-службе Центра биометрических технологий.

С этого года возможность оплаты по биометрии появится во всех российских метрополитенах — уже в ближайшее время сервис станет доступен на всех станциях метро Санкт-Петербурга. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать упрощенную биометрию в приложении «Госуслуги биометрия» и подключить биометрию к платежному средству.

Ранее россиянам объяснили, что делать при блокировке смартфона.
 
