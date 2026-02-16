Стали известны страны, в которые значительно увеличился поток туристов из России

В прошлом году российские туристы стали больше посещать Китай, Японию и Вьетнам. Об этом со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщает «Российская газета» («РГ»).

Так, число туристов из РФ в Китае возросло за 2025 год на 33,6%. Японское направление также показало высокий рост. В прошлом году в Стране восходящего солнца побывали на 96,3%. Лидером же по росту популярности стал Вьетнам. Количество въехавших в страну туристов из РФ за год увеличилось на 834%.

По мнению экспертов, увеличение турпотока в Китай и Вьетнам возросло на фоне расширения полетных программ и появления чартерных решений. Кроме того, дополнительным фактором стала отмена Китаем виз, что активизировало спрос и дало потенциал дальнейшего роста. Основным драйвером роста числа российских туристов во Вьетнаме являются невысокие цены на авиабилеты и проживание, появление новых прямых рейсов, повышение интереса к экзотике, в том числе к странам Юго-Восточной Азии. Ожидается, что в 2026 году Вьетнам останется в топ-3 самых популярных направлений у туристов из РФ и будет успешно конкурировать с Таиландом, китайским островом Хайнань и другими странами Азии.

19 января сообщалось, что по итогам новогодних праздников Вьетнам обогнал Таиланд по числу российских туристов.