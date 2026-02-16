Россиян предупредили о списаниях за отсутствие операций по карте

Финансист Асяева: банки могут списывать средства за отсутствие операций по карте

Банки могут списывать со своих клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

По ее словам, такая возможность предусмотрена в ряде банковских договоров. Если комиссия прописана в таком документе, то списания за неактивные счета являются законными.

Также эксперт отметила, что экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчетности перед регулятором, хранения данных. Поэтому кредитные организации перекладывают издержки на клиентов.

Кроме того, Асяева выразила мнение, что банки следует обязать автоматически закрывать счета с нулевым балансом после двух-трех лет неактивности или делать это по упрощенной процедуре. Клиентам же нужно вовремя закрывать неиспользуемые карты, проверять счета в мобильном банке и банковские выписки.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали причины неожиданных списаний с банковских карт и назвали алгоритм действий в случае выявления подозрительных операций.

Так, наиболее распространенной причиной потери средств остается социальная инженерия. Злоумышленники все чаще маскируются под сотрудников банков, технической поддержки и государственных структур, используя подмену телефонных номеров и создавая у жертвы ощущение срочности. Это позволяет им выманивать реквизиты карт, одноразовые коды и данные для входа в мобильные приложения.

