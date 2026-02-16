Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос о судах из-за масок с лицом Путина

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Товары с изображением лица президента РФ Владимира Путина говорят о его популярности, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сказал, что при помощи кружек, масок и футболок люди в современном мире выражают чувства. В Кремле не планируют подавать судебные иски против производителей такой продукции.

«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — сказал Песков.

В декабре 2025 года актер Сергей Безруков потребовал через суд взыскать полмиллиона рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской из-за продажи масок с его лицом. По словам актера, дело было не в материальной стороне вопроса — ему не нравится, когда его изображение и голос используют без спроса.

20 января 2026 года Хамовнический суд Москвы обязал Соболевскую прекратить использовать изображения звезды «Бригады» без его письменного согласия и взыскать с нее 200 тыс. руб. в пользу артиста.

Ранее в России выросли продажи масок с Долиной.
 
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
