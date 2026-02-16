Размер шрифта
Артемий Лебедев оценил состояние психики Трампа

Артемий Лебедев: у Трампа начался уже нескрываемый бред величия
Nathan Howard/Reuters

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа началась мания величия. Об этом в выпуске обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте» заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Он прокомментировал сообщение о том, что Трамп захотел возвести в Вашингтоне Триумфальную арку к 250-летию независимости США. Высота постройки составит 76,2 метра, что будет выше таких же арок в Париже и Москве.

По словам Лебедева, все понимают, что у хозяина Белого дома начался уже нескрываемый бред величия. Трамп все называет своим именем и хочет оставить после себя как можно больше следов.

28 января политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что сообщения о тревожном психическом состоянии президента США Дональда Трампа ничем не оправданы — он просто экстравагантный и яркий политик, который проявляет уважение далеко не ко всем.

Ранее в Европе стали пристальнее следить за здоровьем Трампа.
 
