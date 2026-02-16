Размер шрифта
Названы шесть шагов для снижения риска инфаркта при плохой наследственности

Врач Резник: если в семье были инфаркты, сделайте шесть шагов для здоровья сердца
Наследственность является фактором риска для множества заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако за шесть шагов можно значительно снизить риски развития инсульта или инфаркта, даже если оба родителя переносили эти состояния, рассказала «Газете.Ru» заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

К факторам, которые можно модифицировать, относятся: избыточная масса тела и ожирение, малоактивный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, питание с большим содержанием соли, быстрых углеводов и трансжиров, которые, в свою очередь, приводят к нарушению метаболизма глюкозы и липидов, а также психологические и социальные факторы.

«Для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними осложнений необходимо начать профилактику еще до появления первых симптомов болезни. Это можно сделать за шесть шагов. Первый — поменять рацион питания. Нужно ежедневно употреблять 200 г овощей, 200 г фруктов, ограничивать соль до 5 г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров; отдавать предпочтение нежирному мясу, молочным продуктам и растительным маслам; исключить сладкие безалкогольные напитки», — посоветовала врач.

Второй шаг — заниматься аэробной активностью не менее 150 минут в неделю (например, 6–10 тыс. шагов в день).

«Третий шаг — контролировать артериальное давление (оно должно быть до 65 лет — 120–130/<80, старше 65 — 130–140/<80 мм рт. ст.) и пульс (в норме должен быть 55-80 ударов в минуту). Четвертый — отказаться от курения, переедания, алкоголя. Пятый и шестой шаги — это постоянно отслеживать показатели анализов крови. Это уровень гликированного гемоглобина (показатель наличия сахарного диабета — в норме до 5,7%), общего холестерина (в норме до 5,2 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности (норма до 3 ммоль/л)", — заключила врач.

Если не удается вовремя устранить или ослабить корригируемые факторы риска изменением образа жизни, то необходимо обратиться к врачу. Он поможет подобрать медикаментозную терапию.

Ранее психолог посоветовала перейти на механические будильники для борьбы со стрессом.
 
