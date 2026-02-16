Размер шрифта
Звезда «Очень странных дел» вышла замуж в День святого Валентина

Дочь Умы Турман Майя Хоук вышла замуж в День святого Валентина
Netflix

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона. Свадьба прошла в День святого Валентина в Нью-Йорке, сообщает издание Page Six.

Торжественное мероприятие, которое состоялось 14 февраля, посетили некоторые коллеги 27-летней актрисы по сериалу, в том числе Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин. Родители артистки, Итан Хоук и Ума Турман, также присутствовали на свадьбе. Причем первый вел свою дочь к алтарю.

Хатсон и Хоук дружили четыре года, прежде чем их отношения переросли в романтические. В 2023 году папарацци впервые поймали их целующимися.

До этого Майя Хоук, сыгравшая Робин Бакли в «Очень странных делах», призналась, что из-за нее фанат проекта потерял целое состояние. По ее словам, во время встречи с фанатом незадолго до финала шоу она намекнула, кто из героев не доживет до конца. Актриса заявила, что поклонник неправильно интерпретировал ее слова и заключил пари, поставив большие деньги. В итоге он все проиграл, рассказала Хоук. В связи с этим артистка обратилась к поклонникам и призвала их не делать свое финансовое благополучие зависимым от телевизионных шоу.

Ранее Итан Хоук пожаловался на последствия развода с Умой Турман.
 
