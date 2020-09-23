После побега группы заключенных в Дагестане завели дело о халатности

После побега заключенных в Дагестане возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали 22 сентября.

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Устанавливаются виновные среди должностных лиц исправительной колонии, они будут привлечены к уголовной ответственности.

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