Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей

Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год.

В рейтинге несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

Президента России Владимира Путина в этом году в список не внесли, несмотря на то, что он неоднократно в нем появлялся.

Среди «Титанов» указаны гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и др.

В категории «Новаторов» оказались певица Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук и прочие.

В категорию «Деятели искусства» Time разместил исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез и др.

Среди «Кумиров» — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.

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