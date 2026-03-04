Размер шрифта
Путин заявил о решении освободить двух венгров, мобилизованных в ВСУ

Путин решил освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в ВСУ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и попавших в российский плен. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

По словам российского лидера, Сийярто сможет забрать освобожденных сограждан домой на самолете, на котором дипломат прилетел в Москву.

3 марта Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды ВСУ. Днем ранее Сийярто заявил, что МИД вызвал посла Украины Федора Шандора из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

В феврале министр иностранных дел заявил, что Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Европейского союза против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине. Глава ведомства подчеркнул, что сегодня продолжают распространяться видео, на которых мужчин похищают на улице на глазах их семей. При этом задержанных «избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины», отметил министр.

Ранее Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС, заявив категорическое «нет» Брюсселю.

 
