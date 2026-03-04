Медсестра стала богаче на $130 тысяч благодаря прерванному сну

Медсестра в США стала богаче на $130 тысяч благодаря прерванному сну, пишет People.

По словам женщины, она вернулась домой после долгой рабочей смены и решила немного вздремнуть. Однако отдых прервался, когда она неожиданно упала с кровати и проснулась.

После этого она решила не возвращаться ко сну и поехала в ближайший магазин Walmart, где обменяла выигранный ранее доллар со скретч-билета на новый билет лотереи.

Вернувшись домой, она проверила результаты и обнаружила, что совпали все пять выигрышных чисел — 4, 8, 11, 21 и 23. Это принесло ей джекпот в размере $130 тысяч.

Победительница призналась, что считает свою удачу «предназначенной судьбой».

«Это был Господь. Ничто другое это не объяснит», — сказала она представителям лотереи.

После уплаты федеральных и государственных налогов женщина получила около $95,7 тысячи. Она планирует погасить часть долгов, купить автомобиль и отложить часть средств на будущее.

Также победительница отметила, что выигрыш позволит ей сократить количество рабочих часов.

