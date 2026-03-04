Иран заявил о ликвидации не менее 100 американских морпехов в Дубае

В войсках ПВО Ирана заявили о ликвидации 100 морпехов США при атаке на Дубай

Представитель центрального штаба войск противовоздушной обороны (ПВО) Ирана «Хатам-оль-Анбия» заявил, что не менее 100 американских морпехов были ликвидированы в результате атаки на Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По информации штаба, на военной базе США в Дубае находились около 160 морпехов.

Накануне сообщалось, что в Дубае загорелось американское консульство после предполагаемого удара иранского беспилотника.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.