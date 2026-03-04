Размер шрифта
Общество

Юрист рассказал, смог бы Такер Карлсон ввезти снюс в Россию

Юрист Хаминский: Такер Карлсон смог бы ввести в Россию не более 250 граммов снюса
Scott Morgan/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон смог бы ввезти в Россию снюс только для личного пользования, но не более 250 граммов. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 
«Снюс — это бездымный жевательный табак с высокой концентрацией доли никотина. Его оборот на территории РФ запрещен. Производство, продажа и распространение снюса являются правонарушением и влекут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства. Однако наркотическим средством он не является, и употреблять его гражданам разрешено. При этом ввоз табачных изделий в Россию как самолетом, так и наземным транспортом разрешен только для личного пользования. Без уплаты пошлины можно ввезти до 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака или табачных изделий, к которым относится снюс. Таким образом, попытка ввоза в Россию Такером Карлсоном снюса больше, чем в количестве 250 граммов, привела бы к его конфискации и штрафу», — пояснил Хаминский.

4 марта таблоид TMZ сообщил, что у Такера Карлсона украли 378 тысяч банок снюса общей стоимостью около $7,9 млн. Банки со снюсом бренда ALP Pounches Карлсон хранил на своем складе в Южной Калифорнии и планировал продать. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина смог проникнуть на склад, показав документы сотрудника. После он сел в грузовик, в котором хранилась партия товара, и уехал.

Ранее нарколог оценил историю с грузовиком снюса Такера Карлсона.

 
