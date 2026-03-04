Иран обвинили в попытке втянуть Катар в чужую войну

Глава правительства Катара, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого призвал Тегеран прекратить наносить удары по арабским государствам Персидского залива. Об этом говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Его превосходительство призвал к немедленному прекращению атак на страны региона, которые дистанцировались от этой войны», — следует из документа.

Подобные действия «не свидетельствуют о добрососедских намерениях» Ирана, подчеркнул глава правительства. По его словам, они демонстрируют стремление Ирана «нанести ущерб своим соседям», «втянуть их в войну, которая не является их войной», а также говорят об отсутствии у Тегерана реального желания к деэскалации конфликта.

Накануне МИД Катара осудил удары Ирана по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте. В заявлении подчеркивалось, что эти атаки противоречат международным соглашениям и дипломатическим нормам.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран, а в ночь на 1 марта ликвидировали верховного лидера государства Али Хаменеи. По словам Трампа, поводом для начала военных действий послужил отказ Ирана идти на компромиссы в области разработки ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре.

Ранее экс-глава евродипломатии Боррель поддержал правительство Испании в реакции на удары по Ирану.