Путин и глава МИД Венгрии Сийярто провели встречу в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы энергетической безопасности. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 4 марта, российский лидер принял представителя Будапешта в Кремле. Их беседа состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца.

После завершения встречи Сийярто в социальных сетях написал, что они с Путиным обсудили вопросы энергетической безопасности и освобождение попавших в плен к Вооруженным силам РФ закарпатских венгров. Дипломат дополнил пост фотографией со встречи с президентом России в Москве и пообещал вскоре поделиться подробностями.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что приехал в российскую столицу, чтобы получить гарантии дальнейших поставок нефти и газа на выгодных условиях.

Будапешт оказался в непростой ситуации из-за приостановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Как рассказал Сийярто, Украина под предлогом ремонта заблокировала транзит, в реальности преследуя политические цели. На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и выделение Украине крупного кредита.

Ранее Орбан предостерег Украину от повторения истории «Северного потока» с «Дружбой».