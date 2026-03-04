Размер шрифта
Армия

В Израиле заявили о широкомасштабной атаке на штаб-квартиры силовых структур Ирана

ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали штаб-квартиры силовых структур в Тегеране
Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли широкомасштабный удар по крупному комплексу на востоке Тегерана, в котором находятся штаб-квартиры «всех» силовых структур Ирана. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

Как утверждают в ведомстве, ударам подверглись штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Исламской Республики), иранских управлений разведки, кибервойны и внутренней безопасности, а также добровольческих сил «Басидж» и сил специального назначения «Аль-Кудс».

Накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ударили по «секретному ядерному объекту», который расположен рядом с Тегераном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США спрогнозировали «нокаутирующий удар» Ирана.

 
