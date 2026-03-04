Странная любовь шимпанзе к кристаллам раскрыла новую сторону древних людей

Археологи давно находят кристаллы рядом с останками древних людей. Известно, что гоминины собирали такие камни по крайней мере 780 тыс. лет назад, однако они не использовали их ни как инструменты, ни как оружие, ни как украшения. Новое исследование показывает, что интерес к кристаллам мог быть связан с их необычной формой и прозрачностью. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Чтобы проверить гипотезу, ученые из Испании провели эксперименты с шимпанзе — одними из ближайших родственников человека. Если интерес к кристаллам проявляется и у них, это может указывать на древние эволюционные корни такого поведения.

«Мы показали, что шимпанзе способны отличать кристаллы от обычных камней», — рассказал руководитель исследования Хуан Мануэль Гарсия-Руис из Международного центра физики в Сан-Себастьяне. По его словам, ученых удивило, насколько сильным оказался интерес животных к этим объектам.

В первом эксперименте исследователи положили на платформу крупный кварцевый кристалл и обычный камень примерно такого же размера. Сначала шимпанзе заинтересовались обоими предметами, но вскоре почти полностью переключились на кристалл. Животные рассматривали его, вращали и наклоняли, чтобы увидеть под разными углами. Один из шимпанзе даже унес кристалл в помещение, где они обычно отдыхают.

Когда сотрудники попытались забрать находку, им пришлось обменять ее на любимые лакомства животных — бананы и йогурт.

Во втором эксперименте ученые смешали небольшие кварцевые кристаллы с двадцатью округлыми камнями. Шимпанзе почти мгновенно находили и выбирали именно кристаллы. Даже когда в смесь добавили другие минералы — пирит и кальцит — животные по-прежнему легко отличали их от обычной гальки.

Особый интерес у животных вызывала прозрачность кристаллов. Шимпанзе подносили их к глазам и рассматривали на свет, иногда по несколько минут. В одном из случаев самка по имени Сэнди переносила камни на платформу и раскладывала их, отделяя кристаллы от гальки.

Подобное поведение может означать, что животные воспринимают кристаллы как особые объекты. Ученые также заметили, что шимпанзе иногда переносили их во рту — что для этого вида необычно и может указывать на попытку спрятать находку.

Авторы работы считают, что древних людей могли привлекать те же свойства. В природе большинство объектов имеет изогнутые или разветвленные формы — деревья, горы, реки и облака. Кристаллы же выделяются строгой геометрией: они являются единственными природными телами с множеством плоских граней и четкими углами.

По мнению ученых, именно такая необычная геометрия и прозрачность могли вызывать у древних людей особое любопытство. Интерес к кристаллам может быть связан с ранним формированием эстетического восприятия и человеческого мировоззрения.

