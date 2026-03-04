В трех российских аэропортах ввели ограничения на работу

Три российских аэропорта — во Владикавказе, Грозном и Магасе — приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 18:43 мск.

Как отметили в Росавиации, решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Утром 4 марта министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией страны. По данным ведомства, больше всего целей — 21 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Белгородской и Ростовской областях перехватили по четыре дрона, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

Позднее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА на город Кирово-Чепецк, никто из жителей не пострадал. Также в течение дня обломки беспилотников находили на территории Краснодарского края, в том числе в поселке Знаменском.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.