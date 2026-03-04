Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В трех российских аэропортах ввели ограничения на работу

Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного приостановили обслуживание рейсов
Oleg Znamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

Три российских аэропорта — во Владикавказе, Грозном и Магасе — приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 18:43 мск.

Как отметили в Росавиации, решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Утром 4 марта министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией страны. По данным ведомства, больше всего целей — 21 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Белгородской и Ростовской областях перехватили по четыре дрона, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

Позднее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА на город Кирово-Чепецк, никто из жителей не пострадал. Также в течение дня обломки беспилотников находили на территории Краснодарского края, в том числе в поселке Знаменском.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!