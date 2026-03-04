Размер шрифта
В Росстате заявили о реальном росте зарплат

Росстат: реальные зарплаты россиян в 2025 году выросли на 4,4%
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Реальные зарплаты в России за 2025 год выросли на 4,4% в годовом выражении. Это следует из предварительных данных Росстата.

Статистика также показала, что в декабре реальные зарплаты выросли на 2,4%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата россиян (до вычета налогов, с учетом премий) по итогам прошлого года увеличилась на 13,5% по сравнению с 2024 годом — до 100,3 тыс. рублей. В декабре же показатель составил около 139,7 тыс. рублей, что на 6,1% большем, чем за аналогичный период предыдущего года.

В феврале сообщалось, что разница между самой высокой и низкой зарплатами в России превысила 200 тысяч рублей. Максимальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области — 244 130 рублей, а минимальная выдавалась в Ингушетии и ненамного превысила 44 тысяч рублей.

Годом ранее разрыв был меньше — 154 551 рубль.

Ранее россиянам назвали отрасли с самыми высокими зарплатами.

 
