Стало известно, кто рискует впасть в сезонную депрессию

Люди сильнее всего подвержены сезонным депрессиям между 20 и 25 годами, а потом — между 50 и 55 годами, причем женщины страдают в 4 раза чаще мужчин. Об этом, как передаетРИА Новости, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В ходе тематической пресс-конференции в Москве он привел общемировые данные о сезонной депрессии, согласно которым ею страдают от 13% до 20% населения в целом.

«Причем у женщин депрессия развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин... Какие возраста? Это 20-25, 50-55, вот эти наиболее подвержены», — уточнил Онищенко.

В числе факторов, повышающих риск возникновения сезонной депрессии, он назвал погодные условия (температуру воздуха и атмосферное давление), дефицит солнечного света (низкую продолжительность светового дня, обусловленную временем года), уровень стресса и наследственность.

Россиянам, ощущающим в себе склонность к депрессии, Онищенко посоветовал обращаться к специалистам и поддерживать организм путем приема витамина D и витаминов группы B, которые «нормализуют работу нервной системы, способствуют большей устойчивости».

Кроме того, по словам академика, в период сезонных депрессий у людей зачастую возникает дефицит магния, который можно восполнить, принимая биодобавки с его содержанием или обогатив рацион богатыми магнием продуктами — зеленью и зелеными овощами, орехами, гречневой кашей, какао и брокколи.

Для восполнения дефицита железа, который также характерен в периоды сезонной депрессии, Онищенко посоветовал россиянам есть побольше красного мяса и печени, бобовых и шпината. Кроме того, железо содержится наряду с магнием в упомянутых им гречневой каше и брокколи.

Ранее россиянам посоветовали искать спасение от депрессии в яйцах.