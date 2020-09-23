В сети появились кадры с места побега заключенных в Дагестане

В сети появилось видео из исправительной колонии №2 в Дагестане, откуда накануне сбежали шестеро заключенных. Об этом сообщается на сайте РИА «Новости».

На кадрах показан подкоп, с помощью которого был осуществлен побег.

Как стало известно ранее, подкоп был замечен в ходе проведения обхода на контрольно-следовой полосе. В результате срочного подсчета осужденных было обнаружено отсутствие шестерых.

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