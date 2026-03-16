Обнародовано главное пророчество старца Илия о победе России в СВО

Схиархимандрит Илий (в миру — Алексей Афанасьевич Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла перед уходом из жизни поделился пророчеством о победе России в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал лично знающий старца, заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в беседе с aif.ru.

По словам Фролова, Илий был невероятно прозорлив. Старец до последних дней получал видения о происходящих на СВО событиях и делился этой информацией с российскими военнослужащими.

«Во сне ему были видения об СВО, с каких позиций и куда нужно наносить удары, где у противника важные позиции», — поделился подробностями собеседник издания.

Фролов подчеркнул, что все данные, которые передавались старцем, были полезными и точными.

Он также вспомнил одно из последних пророчеств Илия о победе России в СВО. По словам Фролова, с самого начала спецоперации на Украине старец не просто верил в благополучный исход для нашей страны, но и активно наставлял паству на духовные труды ради этой цели. Он был категорически против любых соглашений, которые идут против интересов РФ, и призывал молиться именно о полной победе.

«Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — рассказал Фролов о пророчестве.

Схиархимандрит Илий ушел из жизни 15 марта 2025 года в возрасте 93 лет.

