Помогая США и их союзникам на Ближнем Востоке, Украина хочет добиться сохранения запасов ракет Patriot, а также усиления давления на Москву со стороны стран Персидского залива. Об этом The Times рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ижак.

Аналитик отметил, что Киев намерен сохранить запасы ракет, а также надеется, что украинская поддержка может усилить давление со стороны государств Персидского залива на Москву «с целью прекращения конфликта». Издание написало, что такие страны, как ОАЭ, уже давно выступают посредниками в передаче технологий России, помогая Москве обходить западные санкции.

«Речь идет не просто о продаже беспилотников, это организационный пакет. Речь идет о войсках, оснащенных различными средствами перехвата, а не какой-то одной технологией. Украина хороша в этом, и мы можем помочь организовать защиту ключевых районов от беспилотников», — почеркнул Ижак.

5 марта президент Владимир Украины Зеленский заявил, что Киев может направить США средства для борьбы с дронами и своих специалистов.

Также 5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников написала, что Пентагон и как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке перехватчиков, которые могут отражать атаки иранских беспилотников «шахед».

8 марта Зеленский рассказал, что украинские эксперты появятся на Ближнем Востоке «на следующей неделе». 9 марта Зеленский сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз.

Также Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла написал, что США перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных на Украине, чтобы обеспечить защиту от ответных ударов Ирана.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не нуждаются в чьей-либо помощи для защиты от иранских беспилотников. Он подчеркнул, что «последним человеком», от которого США нужна помощь, является Владимир Зеленский.

14 марта временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар сказал, что заявления Украины о поддержке стран Ближнего Востока в конфликте ставит Киев в один ряд с врагами Ирана.



