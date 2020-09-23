В Москве в среду ожидается до +22°С

В Москве в среду, 23 сентября, синоптики обещают до +22°С. В столице будет небольшая облачность, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

По данным специалистов, воздух днем прогреется до +20...+22°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +8...+10°С. Ветер будет южный, юго-восточный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 749 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.