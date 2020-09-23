В Москве в среду ожидается до +22°С
Антон Демидов
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В Москве в среду, 23 сентября, синоптики обещают до +22°С. В столице будет небольшая облачность, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.
По данным специалистов, воздух днем прогреется до +20...+22°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +8...+10°С. Ветер будет южный, юго-восточный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 749 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.